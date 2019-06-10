В Новосибирске нашли уникальный столетний трамвай. Его хотят забрать в Петербург на реставрацию

Житель Новосибирска случайно обнаружил трамвайный вагон начала прошлого века. Теперь его хотят забрать в Петербург.

Как сообщает 10 июня NGS.RU, около полугода назад бывший работник «Горэлектротранспорта» случайно обнаружил на территории зоны отдыха для сотрудников новосибирского электровакуумного завода «Союз» раритетный трамвай. Мужчина написал в тематическую петербургскую группу, и оказалось, что это уникальный вагон, изготовленный на Путиловском заводе.

«Я интересуюсь этой сферой. Когда увидел его, подумал, что вагон похож на довоенный. Решил написать в питерскую группу, где такие же увлекающиеся. Оказалось, что для них это ценность, у них есть все эти технические данные, чертежи, – рассказал новосибирец. – Мне сказали, что это уникальный прицепной вагон, который остался в единственном экземпляре».

В Новосибирске вагон, скорее всего, оказался после войны.







По словам мужчины, вагоном заинтересовались люди, связанные с петербургским Музеем городского электротранспорта. Смогут ли его забрать в Петербург, пока непонятно, поскольку это чужая территория и с транспортировкой есть технические сложности, к тому же вагон еще нужно откопать. «Но при огромном желании это всё решаемо», – уверен новосибирец.

Сейчас вагон стоит на территории ОАО «Союз», недалеко от границы с детским лагерем «Зелёная республика». Его используют как сарай, и от оригинального салона трамвая там осталось мало напоминаний. В администрации завода «НЭВС-Союз» изданию рассказали, что готовы подарить вагон тем, кому он нужен.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в структуру которого входит Музей городского электротранспорта, «Фонтанке» рассказали, что вопрос с новосибирской находкой изучается, но конкретных решений пока нет.

«Находка, безусловно, любопытная. В Санкт-Петербурге собрана самая крупная коллекция ретроэлектротранспорта, и для истории общественного транспорта каждый экспонат такого возраста представляет безусловный интерес», – отметили в пресс-службе.