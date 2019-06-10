Экс-главу штаба Навального поздравили с выходом из спецприёмника новым протоколом. Волкову припомнили Петербург

Оппозиционера Леонида Волкова не отпустили после ареста за акцию против пенсионной реформы, вручив новый протокол за то же мероприятие, но уже в Петербурге. Об этом сообщает директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

По его словам, на свободе после 20 суток административного ареста Волкова ждали с шести утра 10 июня. Вместо этого соратника Навального увезли в ОВД Тверского района Москвы, где составили на него протокол за митинг, который прошёл 9 сентября в Северной столице. Жданов отмечает, что на очереди ещё восемь городов.

«И полицейские прямо говорят, что остальные города тоже в ход пойдут. Если так (а вот тут исключительный случай, когда нет оснований не доверять сотрудникам полиции), то держать Леонида будут до октября», – пишет в Facebook директор ФБК.

Бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального Волкова задержали 21 мая в Москве, встретив словами «мы вас заждались». За прямую трансляцию митинга против повышения пенсионного возраста ему назначили 20 суток ареста. Волков, как установил суд, «вдохновил» неизвестных лиц повредить автомобиль во время акции.





