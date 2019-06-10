«Мир, действительно, подошел к опасной черте». Владимир Путин заявил, что санкциям и торговым войнам нужно противостоять всем вместе

Президент России Владимир Путин считает, что всем государствам стоит сообща искать «реальные, жизнеспособные альтернативы усиливающейся конфронтации». Об этом он заявил 10 июня в приветствии участникам Международного форума «Примаковские чтения».

Официальная тема мероприятия — «Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?». По словам Путина, речь пойдет о «деградации системы контроля над вооружениями, кризисе существующей модели глобализации, злоупотреблении протекционистскими мерами».

«Мир, действительно, подошел к опасной черте, международные отношения лихорадит. Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усиливающейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов – в частности путем санкций и торговых войн. Нужны конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем», – подчеркнул президент России.





