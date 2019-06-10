ВЦИОМ зафиксировал улучшение социального самочувствия россиян. Половину граждан устраивает их жизнь

Последний месяц весны принес рост всех показателей социального самочувствия россиян, рапортуют социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«О том, что жизнь их в целом устраивает, говорят 49%, об обратном – 28%», – об этом 10 июня сообщается на сайте ВЦИОМ.

Почти 13% россиян оценивают экономическое положение России выше среднего, а более половины (54%) заявили о «средних» показателях. Вектор развития государства одобряют 31% опрошенных, а полагающих, что страна идет в неправильном направлении, насчитали 25%.

При этом граждане РФ стали более позитивно оценивать свое материальное положение. «Преобладают средние оценки (61%), но все-таки отрицательные ответы (25%) преобладают над положительными», – сообщают социологи.





