«Не чувствуем необходимости». Тегеран официально «открестился» от С-400

Исламская Республика Иран официально сообщила, что не запрашивала у Москвы комплексы С-400. Об этом 10 июня заявил представитель министерства иностранных дел страны Аббас Мусави.

«Мы не запрашивали Россию по поводу покупки С-400, сейчас не чувствуем необходимости в этих комплексах», – цитирует Мусави РИА Новости.

В конце мая американское новостное агентство Bloomberg сообщило, что Россия якобы отказала Ирану в поставках С-400. В качестве причины назывались опасения роста напряженности на Ближнем Востоке.

На следующий день пресс-секретарь Владимира Путина опроверг эти сообщения. Дмитрий Песков призвал тщательно проверять подобные сведения. «Надо очень осторожно относиться к информации», – добавил официальный представитель Кремля.







В начале июня стало известно о проработке договоренностей между Россией, США и Израилем по Сирии. СМИ сообщили, что вывод вооруженных подразделений Ирана с территорий Сирии – условие снятия санкций с режима Башара Асада.

Вице-премьер Юрий Борисов после этого уточнял, что Россия не получала от Ирана запрос на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400.

Известно, что Россия пыталась продать С-400 Ирану в 2016 году. Но Иран отказался.

«Российская сторона предложила Ирану комплексы С-400, однако у нас нет программы по их приобретению», – заявлял в августе 2016 года министр обороны Исламской Республики Хосейн Дехган.

В том же году Москва поставила Тегерану системы С-300, которые обещала десять лет.

В мае 2019 года США расширили санкции против РФ, добавив в черный список, в том числе, завод «Авангард» концерна «Алмаз-Антей». Это единственный производитель ракет для комплексов С-300 и С-400. Решение объяснялось нарушением прежнего запрета на передачу технологий создания оружия массового уничтожения Ирану, КНДР и Сирии.