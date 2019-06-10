Горячий дождь в Петербурге прошёл внутри автобуса, оросив коляску с ребёнком

В Санкт-Петербурге продолжаются дожди. На этот раз – в салоне городского пассажирского автобуса.

Утром 10 июня на площади Победы внезапные осадки прервали путь автобуса на природном газе, двигавшегося по маршруту №3. «Неожиданно кипяток сверху на людей полился, никто не пострадал, – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Стояла коляска с малышом, хорошо, что верх был закрыт». На фотографии в группе видно, как парит вода на полу автобуса.

В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» сообщили, что автобус вышел в рейс в исправном состоянии. «Причины возникновения неисправности на линии сейчас устанавливаются. Пострадавших нет, пассажиры были высажены», – добавляют в пресс-службе.

В комментариях под постом в «ДТП и ЧП» предполагают, что потекла жидкость из кондиционера или охлаждающая жидкость.





