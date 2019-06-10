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Власть
10.06.2019 10:47
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На выборах в Казахстане побеждает Токаев. Конкурентам преемник Назарбаева шансов не оставил

Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, набрав 70,76% голосов. Об этом 10 июня сообщает агентство «Казинформ». 

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии республики, ближайший преследователь — Амиржан Косанов — набрал 16,02%. Явка составила 77,4%. 

«Результаты предварительных итогов распределились следующим образом: <...> Амиржан Косанов – 1 472 733 голоса- 16,02 процента <....> Касым-Жомарт Токаев – 6 504 054 голоса – 70,76 процента», – заявил 10 июня заместитель председателя ЦИК Константин Петров. 

Выдвинутый движением «Улт тагдыры» Косанов уже признал свое поражение. Свою неудачу оппозиционер объяснил отсутствием единой позиции в стане противников действующей власти, а также призывами к бойкоту голосования. «Это была конкуренция предвыборных программ. Это говорит о том, что уровень политической культуры серьезно вырос», - отметил в своем заявлении Косанов. 



В день выборов по Казахстану прокатилась волна протестов, были задержаны десятки протестующих, которые  заявляли, что не признают легитимность избирательного процесса.

Напомним, что  Токаев стал лишь вторым президентом Казахстана, так как с 24 апреля 1990 года эту должность бессменно занимал Нурсултан Назарбаев. Его преемник далеко не новое лицо в казахской политике. При Назарбаеве он занимал различные должности от главы МИД до премьер-министра. А с 20 марта 2019 года его фактически назначили президентом после досрочного ухода Назарбаева. В апреле Токаев выступил с обращением, объявив о проведении внеочередных выборов для «снятия напряженности».

Токаева хорошо знают в России. Своей первый визит после назначения главой государства он провел именно в РФ. В качестве одной из важнейших задач своего президентства он назвал укрепление отношений с Россией, продолжая линию своего предшественника.  Свою карьеру Токаев начал в СССР после окончания МГИМО. Он представлял Советский Союз в качестве дипломата в КНР и Сингапуре.

 

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