«В том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами». Следователи раскрыли кражу алмазов на миллионы долларов

Сотрудники Следственного комитета совместно с представителями ФСБ задержали участников преступной группы, занимавшейся хищением алмазов. Как сообщается 10 июня на сайте СК, уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот природных драгоценных камней).

Как считает следствие, группа злоумышленников на постоянной основе «осуществляла хищения» в акционерной компании «АЛРОСА». В группу входили «сотрудница акционерной компании «АЛРОСА», непосредственно совершавшая хищение алмазов в компании, Елена Канунникова, гражданин России и Грузии Владимир Табидзе, являвшийся посредником, и гражданин России Владимир Гординский, отвечавший за сбыт драгоценных камней».

Все они были задержаны 6 июня при попытке хищения очередной партии алмазов на сумму 22 млн рублей. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых следователи нашли «около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 млн долларов США, более 2 млн долларов США, 500 тысяч ЕВРО, а также ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами».







Все подозреваемые заключены под стражу по решению суда, сейчас устанавливается нанесенный ущерб по делу и все обстоятельства хищения, уточнили в СК.