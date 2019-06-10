Экспертиза не нашла следов наркотиков на руках Голунова

На руках задержанного спецкора «Медузы» Ивана Голунова не нашли следов наркотиков, сообщил глава правозащитной организации «Агора», участвующей в защите журналиста, Павел Чиков.

«На контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах Ивана Голунова наркотических средств и психотропных веществ эксперты МВД также не обнаружили», – написал Чиков утром 10 июня в своем телеграм-канале по результатам экспертизы.







Ранее не нашли следов запрещенных веществ и в моче представителя прессы. Об этом в эфире программы Дмитрия Киселёва «Вести недели» сообщил главный нарколог страны Евгений Брюн.

Голунову, напомним, вменяют покушение на сбыт наркотиков. Сам корреспондент «Медузы» заявляет, что ему подбросили вещества — в отместку за расследования.

«Следователь вчера пытался повторно отобрать у адвокатов Голунова подписку о неразглашении. Они отказались. Ограничение только на персональные данные оперативных сотрудников по делу», – добавил также Чиков.