Происшествия
Экспертиза не нашла следов наркотиков на руках Голунова
На руках задержанного спецкора «Медузы» Ивана Голунова не нашли следов наркотиков, сообщил глава правозащитной организации «Агора», участвующей в защите журналиста, Павел Чиков.
«На контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах Ивана Голунова наркотических средств и психотропных веществ эксперты МВД также не обнаружили», – написал Чиков утром 10 июня в своем телеграм-канале по результатам экспертизы.
Ранее не нашли следов запрещенных веществ и в моче представителя прессы. Об этом в эфире программы Дмитрия Киселёва «Вести недели» сообщил главный нарколог страны Евгений Брюн.
Голунову, напомним, вменяют покушение на сбыт наркотиков. Сам корреспондент «Медузы» заявляет, что ему подбросили вещества — в отместку за расследования.
«Следователь вчера пытался повторно отобрать у адвокатов Голунова подписку о неразглашении. Они отказались. Ограничение только на персональные данные оперативных сотрудников по делу», – добавил также Чиков.
Справка:
Напомним, вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже свыше 123 тысяч человек.