Смертельно больной экс-футболист «Зенита» Риксен заказал последнюю вечеринку с комиком и песнями

Бывший футболист петербургского «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий от неизлечимой болезни (боковой амиотрофический склероз), сообщил о последней встрече со своими фанатами. Судя по программе мероприятия, бывший спортсмен намерен как следует повеселиться, несмотря на то, что заболевание прогрессирует.

Let's make this a sellout his last appearance pic.twitter.com/lF9VVIuEnd — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) June 9, 2019







«Вечер с Фернандо Риксеном» (официальное название встречи) пройдет 28 июня в отеле GoGlasgow Urban Hotel (Глазго, Шотландия). В нем будут участвовать телеведущий Дэвид Тэннер, комик Ди Максвелл, певица Линси Глен, а также бывший футболист «Рейнджерс» Марвин Эндрюс.

«Привет! 28 июня у меня будет особенный вечер. Поскольку существование становится для меня все более трудным, это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — заявил при помощи речевого компьютера Риксен, потерявший из-за болезни способность говорить.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) June 9, 2019

Ранее, Риксен, несмотря на тяжелые физические страдания, критически отзывался о добровольном уходе из жизни. «Эвтаназия? Понимаю людей, соглашающихся на это, но у меня таких мыслей нет. Я очень люблю жизнь и не готов уходить», – говорил Риксен.

Напомним, Риксен выступал за «Фортуну» (Голландия), «Глазго Рейнджерс» и петербургский «Зенит» (в 2006–2009 годах, выиграл с сине-бело-голубыми чемпионат России и Кубок УЕФА). В 2013-м он завершил карьеру, в октябре того же года ему поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» — при этом заболевании перестают функционировать двигательные нейроны в головном и спинном мозге, человек теряет возможность передвигаться.

12 января первый клуб Риксена, «Фортуна», установил статую своего бывшего полузащитника рядом со стадионом «Лимбургер». На церемонии открытия памятника присутствовал сам Риксен в инвалидной коляске.

У Риксена есть русская жена Вероника и дочь Изабелла, родившаяся в 2011 году.