Смертельно больной экс-футболист «Зенита» Риксен заказал последнюю вечеринку с комиком и песнями

Бывший футболист петербургского «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий от неизлечимой болезни (боковой амиотрофический склероз), сообщил о последней встрече со своими фанатами. Судя по программе мероприятия, бывший спортсмен намерен как следует повеселиться, несмотря на то, что заболевание прогрессирует.

«Вечер с Фернандо Риксеном» (официальное название встречи) пройдет 28 июня в отеле GoGlasgow Urban Hotel (Глазго, Шотландия). В нем будут участвовать телеведущий Дэвид Тэннер, комик Ди Максвелл, певица Линси Глен, а также бывший футболист «Рейнджерс» Марвин Эндрюс.

«Привет! 28 июня у меня будет особенный вечер. Поскольку существование становится для меня все более трудным, это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — заявил при помощи речевого компьютера Риксен, потерявший из-за болезни способность говорить.

