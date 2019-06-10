Домушники лишили жительницу Лисьего Носа сейфа с долларами и украшениями на 3,5 миллиона

В Петербурге ищут преступников, обчистивших дачный дом в Приморском районе города. Добычей стала ювелирная коллекция, цена которой перевалила за три миллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 9 июня за помощью в полицию обратилась 54-летняя петербурженка, которая недосчиталась вещей после визита незваных гостей. Проникнуть в дом на Балтийском проспекте в посёлке Лисий Нос, по её предположениям, могли с вечера пятницы, 7 июня.

Входом послужила отжатая дверь балкона. Сигнализация, которая обычно защищает дом, 6 июня была отключена хозяевами после серии ложных срабатываний. Как показал осмотр, из дома пропал только сейф. В нём были 4 тысячи долларов США, пара наручных часов и ювелирные украшения. Общий ущерб владелица, которая вместе с мужем является соучредителем фирмы по транспортной обработке грузов, оценила в 3,5 млн рублей. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, пропажу и воров ищут по уголовному делу о краже.





