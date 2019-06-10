Стоимость контракта «Газпрома» с «Зенитом» оценили в 30,6 млн евро в год

Петербургский футбольный клуб «Зенит» получает по спонсорскому контракту с ПАО «Газпром» 30,613 млн евро в год.

Как пишет 10 июня «Интерфакс», нынешнее соглашение заключено 28 июня 2018 года и действует с 1 января 2019-го по 31 декабря 2023 года.

Напомним, в июле 2018 года «Газпром Межрегионгаз» (дочерняя компания «Газпрома») заключил с «Зенитом» контракт на оказание рекламных услуг на 5 лет на общую сумму 57,5 млн евро. Таким образом, каждый год петербургский клуб будет получать 11,5 млн евро за рекламу на стадионе во время проведения матчей и на других площадках.





