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Бизнес
10.06.2019 10:01
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Стоимость контракта «Газпрома» с «Зенитом» оценили в 30,6 млн евро в год

Петербургский футбольный клуб «Зенит» получает по спонсорскому контракту с ПАО «Газпром» 30,613 млн евро в год. 

Как пишет 10 июня «Интерфакс», нынешнее соглашение заключено 28 июня 2018 года и действует с 1 января 2019-го по 31 декабря 2023 года.

Напомним, в июле 2018 года «Газпром Межрегионгаз» (дочерняя компания «Газпрома») заключил с «Зенитом» контракт на оказание рекламных услуг на 5 лет на общую сумму 57,5 млн евро. Таким образом, каждый год петербургский клуб будет получать 11,5 млн евро  за рекламу на стадионе во время проведения матчей и на других площадках.

 



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