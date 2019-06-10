Петровку пикетировали всю ночь. Москвичи требовали освободить Голунова

Одиночные пикеты в поддержку задержанного спецкора «Медузы» Ивана Голунова продолжались всю ночь 10 июня возле здания ГУ МВД по Москве на Петровке.

На улице ночь, а люди продолжают стоять в одиночных пикетах в поддержку Ивана Голунова у здания ГУ МВД на Петровке, 38.



Также к пикетам присоединились: Автор Youtube канала «Мари Говори», Бессрочка Мск и Либертарианская партия России (ЛПР).



Ребята, вы крутые pic.twitter.com/3DZip592Ox — kamenskiy evgeny (@odikov) 10 июня 2019 г.







С вечера воскресенья люди возобновили акцию протеста, всю ночь сменяя друг друга у здания полицейского главка, пишет «Медуза». К восьми утра понедельника на Петровке остались трое человек, призывавших жителей Москвы выходить на пикеты в поддержку журналиста.

Главные деловые СМИ страны – «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК – сегодня утром вышли с одинаковыми передовицами: «Я (Мы) Иван Голунов».

Вечером 9 июня уголовное дело против сотрудника «Медузы» обсуждали в программе Дмитрия Киселёва «Вести недели». По словам главного нарколога страны Евгения Брюна, следов наркотиков в моче Голунова сразу после задержания не нашли.

Напомним, вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже свыше 123 тысяч человек.