Пропавшего в Петербурге нашли мёртвым в Ленобласти. Собирать тело пришлось по частям

Расследование дела, возбужденного после пропажи приезжего из Дагестана, привело следствие к расфасованным по пакетам останкам. Часть нашли в Пушкинском районе Петербурга, остальное – за 12 километров, и уже за чертой города.

Как стало известно «Фонтанке» 10 июня, накануне около семи утра чёрные пакеты с головой, руками и ногами мужчины обнаружили недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленинградской области. Через три с половиной часа к находкам добавили туловище. Оно было упаковано в полиэтиленовую плёнку, завернуто в одеяло и брошено в поле в полукилометре от пересечения Новгородского проспекта и Шушарской дороги. В убитом опознали 41-летнего уроженца Дагестана, которого в Невском районе города потерял брат.

Последний раз родственника заявитель видел 20 мая, выходившим из квартиры на улице Дыбенко. Так и не дождавшись возвращения брата, мужчина ориентировал на поиски полицию. С 5 июня розыск вели по делу об убийстве.





