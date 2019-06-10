Глава Роскомнадзора назвал итоги переговоров с руководством Facebook «печальными»

Печальной назвал ситуацию с Facebook в России глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, диалог с соцсетью ведомство почти прекратило, а пострадать могут миллионы пользователей.

Отсутствие диалога с Facebook по вопросу выполнения требований российского законодательства Жаров констатировал в интервью РБК.

«Отсутствие диалога, а по сути дела, с Facebook сейчас нет диалога, в лучшем случае монолог со стороны Роскомнадзора, не улучшает ситуацию, и это печально», — приводит слова чиновника издание 10 июня.

Жаров напомнил, что Россия «демонстрирует намерение найти решение», и с другой американской компанией — Google — оно было найдено.







Facebook Inc. (владеет одноименной социальной сетью, сервисами Instagram и WhatsApp) по закону «О персональных данных» должна хранить данные пользователей из РФ внутри страны. Также, по «закону Яровой», корпорация обязана хранить аудиозаписи разговоров пользователей и их переписку, которые должна предоставлять по требованию правоохранительных органов. Вместе с информацией, необходимой для расшифровки коммуникации, если она шифровалась. Также Роскомнадзор ждал от Facebook сведения для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ, интернет-площадки, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями). Соцсеть не выполнила ни одно из трех требований. Сервис рискует быть заблокированным, как ранее LinkedIn и Telegram.

По словам Жарова, высокопоставленные представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию на переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».

«У меня складывается впечатление, что руководство компании находится под жестким прессингом на западных рынках», — считает глава надзорного ведомства.

Жаров отметил: нельзя не принимать во внимание десятки миллионов пользователей ФБ в России. По его словам, невыполнение требований законодательства может продолжаться до тех пор, пока сервис не представляет «реальной угрозы национальной, корпоративной и личной безопасности».