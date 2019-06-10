Глава Роскомнадзора назвал итоги переговоров с руководством Facebook «печальными»
Печальной назвал ситуацию с Facebook в России глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, диалог с соцсетью ведомство почти прекратило, а пострадать могут миллионы пользователей.
Отсутствие диалога с Facebook по вопросу выполнения требований российского законодательства Жаров констатировал в интервью РБК.
«Отсутствие диалога, а по сути дела, с Facebook сейчас нет диалога, в лучшем случае монолог со стороны Роскомнадзора, не улучшает ситуацию, и это печально», — приводит слова чиновника издание 10 июня.
Жаров напомнил, что Россия «демонстрирует намерение найти решение», и с другой американской компанией — Google — оно было найдено.
Facebook Inc. (владеет одноименной социальной сетью, сервисами Instagram и WhatsApp) по закону «О персональных данных» должна хранить данные пользователей из РФ внутри страны. Также, по «закону Яровой», корпорация обязана хранить аудиозаписи разговоров пользователей и их переписку, которые должна предоставлять по требованию правоохранительных органов. Вместе с информацией, необходимой для расшифровки коммуникации, если она шифровалась. Также Роскомнадзор ждал от Facebook сведения для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ, интернет-площадки, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями). Соцсеть не выполнила ни одно из трех требований. Сервис рискует быть заблокированным, как ранее LinkedIn и Telegram.
По словам Жарова, высокопоставленные представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию на переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
«У меня складывается впечатление, что руководство компании находится под жестким прессингом на западных рынках», — считает глава надзорного ведомства.
Жаров отметил: нельзя не принимать во внимание десятки миллионов пользователей ФБ в России. По его словам, невыполнение требований законодательства может продолжаться до тех пор, пока сервис не представляет «реальной угрозы национальной, корпоративной и личной безопасности».
Справка:
В апреле 2019 года в Москве суд оштрафовал Facebook на 3 000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных россиян, пользующихся этой соцсетью. Аналогичный штраф ранее получил Twitter. Как заявлял глава Роскомнадзора, обе соцсети могут быть заблокированы через девять месяцев за отказ предоставить ведомству указанные данные.
До конца июля в Госдуму могут внести законопроект, меняющий систему наказаний для интернет-компаний, нарушающих российское законодательство. Проект может ввести крупные штрафы для нарушителей размером в миллионы рублей. Если закон одобрят, такой инструмент будет использоваться «до момента включения самого грозного инструмента — ограничения доступа к ресурсу».