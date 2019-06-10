Трамвайная пробка из Купчино перекинулась на Энгельса. «Рогатых» подвёл дымящийся собрат

Перебои в движении электротранспорта притормозили спешащих на работу горожан в Выборгском районе Петербурга утром 10 июня.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, незадолго до девяти утра очередь из трамваев начала выстраиваться на проспекте Энгельса в сторону центра. Виновником назвали трамвай №40, курсирующий от улицы Кораблестроителей до Тихорецкого проспекта. Он застрял перед Ланским шоссе, очевидцы отметили лёгкое задымление и запах жжёной резины.

«Пассажиров то ли не было, то ли высадил уже», – рассказывают читатели.

Кроме маршрута №40, по Энгельса ходят также трамваи №20 и №21. В городском главке МЧС «Фонтанке» уточнили, что помощь пожарных не потребовалась.







Также с трамвайной пробки началось утро у жителей в Купчино. Там стояние обеспечил сломавшийся светофор. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», движение возобновилось в 9:27.