В Купчино — трамвайная пробка. Электротранспорт остановил сломавшийся светофор

О парализованном движении трамваев во Фрунзенском районе Петербурга собщает читатель «Фонтанки» утром 10 июня.

По его информации, виной всему — отключенный светофор на перекрестке проспекта Славы и улицы Бухарестской.

«Стоят и Славы, и Бухарестская. Перед проспектом Славы пробка из трамваев – около 15 составов в оба направления движения», – пишет житель Купчино.







«Фонтанка» запросила информацию в «Горэлектротрансе».

Тяжело приходится на перекрестке Славы и Бухарестской и автомобилям – пробки на «Яндекс.Картах» там помечены даже не красным, а бордовым цветом.