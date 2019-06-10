В Сеть уплыли данные клиентов трех российских банков. 900 тысяч человек теперь на виду у всех

О крупной утечке данных клиентов трех банков — Альфа-банка, ХКФ-банка и ОТП-банка, — сообщает 10 июня «КоммерсантЪ». В Сети оказались номера телефонов, адреса, информация о месте работы и даже об остатке на счете. Всего раскрыты сведения о 900 тысячах человек.

Как пишет издание, об утечке стало известно на прошлой неделе. Предположительно, обширная база данных появилась в открытом доступе в конце мая. В Сеть попали сведения о более чем 55 тысячах клиентов Альфа-банка: их фамилии, телефоны, домашние адреса и место работы. В основном в списке — жители Северо-Западного федерального округа.

«Телефонные номера по большей части действующие и принадлежат обозначенным лицам. По месту работы помимо сотрудников частных компаний можно найти около 500 сотрудников МВД, порядка 40 человек из ФСБ», – отмечает газета.

Также «засветились» 24,4 тысячи клиентов ХКФ-банка. В основном — из Волгоградской области. «Коммерсантъ» дозвонился до нескольких человек из этого списка, все они подтвердили, что брали займы в этом кредитном учреждении несколько лет назад.







База данных клиентов ОТП-банка — самая обширная, она содержит данные о 800 тысячах жителей разных регионов России. Кроме контактных данных, в информационной системе есть информация об одобренном кредитном лимите и сведения о том, как прошел у сотрудника банка контакт с клиентом.

В Альфа-банке заверили, что проводят проверку достоверности и актуальности сведений, опубликованных в Интернете. В ХКФ-банк сообщили, что «происхождение данных в указанном файле банку неизвестно, но мы примем меры для его установления». В ОТП-банке заявили, что не фиксировали утечку данных, и происхождение базы финансистам неизвестно.