Аспирантов обяжут писать диссертации

Программы аспирантуры и адъюнктуры переориентируют, но обучающимся гарантируют все академические права. С инициативой проведения такой реформы выступило министерство науки и высшего образования РФ.

Исторически институт аспирантуры являлся главной формой подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации для дальнейшей работы в системе высшего образования и науки, а основной целью обучения признавалась подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Однако в 2013 году программы аспирантуры и адъюнктуры были отнесены к уровню высшего образования. В итоге сегодня выпускники аспирантуры не обязаны в дальнейшем защищать диссертацию: по статистике, это делают только 13 процентов выпускников, тогда как две трети кандидатов наук получают степень, не обучаясь в аспирантуре.

«Программы аспирантуры, имеющие государственную аккредитацию и реализуемые в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), больше направлены на освоение образовательной программы, а не на научную деятельность и подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук», – констатируют в ведомстве.







Представленный 9 июня законопроект предусматривает проведение кардинальной реформы. Итогом освоения программы аспирантуры будет признаваться представление научно-квалификационной работы – диссертации, соответствующей установленным требованиям. Одновременно упраздняется государственная аккредитация программ аспирантуры и адъюнктуры, а также ФГОСы. Утверждение федеральных государственных требований к структуре таких программ и срокам их освоения делегируется самому Минобрнауки.

В образовательном ведомстве подчеркивают, что за аспирантами и адъюнктами сохраняются все академические права, в том числе на отсрочку от призыва на военную службу. «При этом усиливается научная составляющая подготовки обучающихся к научной деятельности с последующей защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук», – отмечается в пояснительной записке.

По последним данным Федеральной службы государственной статистики, программы аспирантуры реализуют 1,3 тысячи российских организаций. Ежегодно они принимают на обучение более 26 тысяч человек, выпускают – 18 тысяч, в том числе 2320 – с защитой диссертации.

В Санкт-Петербурге аспиранты могут учиться в 123 вузах. Из 1776 выпускников 2017 года только 292 стали кандидатами наук.