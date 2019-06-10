Финн пересёк Финский залив в чугунной ванне с мотором

Маркку Эклунд из Финляндии сумел преодолеть залив от Хельсинки до Таллина в чугунной ванне с двумя плавучими элементами и мотором. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Искатель приключений отправился в путь вечером в пятницу, 7 июня, а в субботу уже был в эстонском порту Пирита. Весь путь занял у него 11 часов, хотя Эклунд закладывал все 15 часов.

Однако век 50-летней ванны, в которой мужчина купался ещё в детстве, закончился на берегу Таллина – она раскололась. Именно этого всю дорогу и опасался мореплаватель.





