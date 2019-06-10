Политической элите впервые не расскажут об итогах ПМЭФ. «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК выйдут с одинаковыми обложками о Голунове

Ведущие деловые СМИ России – «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК – заняли консолидированную позицию в отношении дела журналиста-расследователя Ивана Голунова. Редакция «Медузы» назвала это историческим событием российской журналистики.

Деловые издания опубликовали совместное заявление, в котором приветствовали выбор более адекватной, чем пребывание в СИЗО, меры пресечения для журналиста. 10 июня все они выйдут с идентичными по сути обложками. Во фразе «Мы Иван Голунов» слово «Мы» символически «вырастает» из первоначально написанного местоимения «Я».

«Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство, – говорится в заявлении. – Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью».

Редакции потребовали «детальной проверки действий сотрудников МВД», причастных к задержанию Голунова, и подчеркнули, что данные этой проверки должны быть предоставлены СМИ, а расследование необходимо проводить максимально прозрачно. Пообещав следить за ходом расследования, журналисты призвали присоединиться к этому все профильные организации.







«Мы считаем, что выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом, – сказано в обращении. – Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех».

Акция солидарности пришлась на первый понедельник после международного экономического форума, который проходил в Петербурге с 6 по 8 июня. Традиционно деловые издания подводят итоги саммита, где главной фигурой выступает президент России Владимир Путин.

Спецкора издания «Медуза» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Корреспондент утверждает, что наркотики ему подбросили, а заказчика нужно искать среди фигурантов неопубликованого расследования о похоронном бизнесе. Пикеты в поддержку коллеги провели во многих городах России и зарубежья, за автора громких расследований о коррупции в России вступились многие знаменитости. Журналист был отправлен под домашний арест.