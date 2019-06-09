Стивен Сигал в Петербурге заглянул в дацан
Популярный американский актёр и гражданин России Стивен Сигал, приехавший в Петербург ещё в 4 июня, накануне посетил петербургский буддиийский храм «Дацан Гунзэчойнэй». Дацан 9 июня опубликовал в своём Instagram фото Сигала с прихожанами и ламами.
Мастер боевых искусств и многолетний последователь учения Будды, Стивен Сигал пришёл в дацан со своей супругой Эрдэнэтуяа Бацук.
Судя по отметкам в Instagram, Сигал также успел "обсудить перспективы развития концепции трансгуманизма" в Капелле, встретиться с представителями бурятской и калмыцкой культур в Петербурге и посетить концерт в честь Дней культуры Монголии.
Во вторник, 4 июня, актёр был замечен на Московском вокзале. Затем 6 июня он показался на ПМЭФ.
Справка:
Стивен Сигал является гражданином США, Сербии и России. Гражданство РФ он получил в 2016 году. Спустя два года актёраназначили специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
Сигал известен по ролям в боевиках, где часто демонстрирует искусство восточных единоборств. Наибольшую популярность получили фильмы «В осаде», «Тень якудза», «Смертельный удар».
9 мая 2019 года Сигал побывал на параде Победы на Красной площади, где попал под прицел телекамер.