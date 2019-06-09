Главный нарколог России: В моче Ивана Голунова наркотиков не обнаружено
В моче журналиста Ивана Голунова не нашли следов наркотиков. Об этом 9 июня заявил телеведущий Дмитрий Киселёв в своей программе «Вести недели».
«Одна ценная деталь, говорим как есть – следов наркотиков в моче Голунова сразу после задержания не обнаружено. Факт, подтверждённый главным наркологом России Евгением Брюном», – подчеркнул ведущий.
Тут же к прямому эфиру подключился сам Брюн и продублировал слова, сказанные Киселёвым.
«На сегодняшний день различными нашими методами исследования в химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не были обнаружены», – отметил нарколог.
Во время эфира Дмитрий Киселёв призывал «не делать из Голунова икону», а также заявил, что он «далёк даже от десятки лучших журналистов-расследователей» в России.
Тем временем, всё больше медийных людей высказываются в поддержку арестованного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Своё мнение выразили драматург Иван Вырыпаев, телеведущий Михаил Ширвиндт и другие. Но самый большой отклик получили слова актёра Константина Хабенского, который на открытии фестиваля «Кинотавр» обратился ко всем присутствующим, в том числе, к министру культуры Владимиру Мединскому.
Пикеты продолжаются в России третий день. В Москве журналисты и неравнодушные собираются на Петровке, в Петербурге – у Гостиного двора.П рофессиональное сообщество намерено выходить на улицы с плакатами до тех пор, пока Голунова не отпустят и не снимут с него все обвинения.
Напомним, вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже свыше 123 тысяч человек.
Справка:
До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С 8 июня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.
Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. Кроме того, изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.