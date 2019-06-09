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Общество
09.06.2019 23:11
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«Выходят замуж за собак, кошек, покойников!» Кадыров «разоблачил» Европу и заодно - тех, кто поддерживал Ивана Голунова

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пост в Телеграм, в котором назвал свою версию массовой поддержки журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, задержанного в Москве. По его мнению, целью «гала-концерта с требованиями» было «затмить итоги ПМЭФ – 2019, свести в глазах российской общественности к нулю его отличные результаты, представить Россию в качестве страны-изгоя». 

«Очень удачный ход! В роли первых скрипок некоторые наши родные каналы и издания, – рассердился Кадыров. – Только об этом и пишут. Их не волнует судьба страны, народа, лишь бы поднять рейтинг издания, привлечь читателей, быть доставленными в отдел. Туда очередь выстроилась. Сами бегут навстречу наряду с просьбой отвезти в полицию».

Глава Чечни припомнил журналистам и то, что «в России ежедневно регистрируются в среднем более 550-и происшествий, связанных с наркотиками» – и за фигурантов этих дел почему-то никто не заступается. «Нет, на их именах невозможно засветиться», – отвечает сам себе Кадыров.

«Есть проблема с наркотиками и алкоголизмом. И мы должны это признать, если хотим решить её! Везде доступны алкоголь, психотропные препараты. Говорю об этом с болью на сердце!» – принялся развивать тему глава республики, ненароком рассказав о том, какие препараты можно приобрести в свободной продаже на Кавказе. 



«Хорошо, что теперь обратили внимание на проблему, – сделал внезапный вывод лидер Чечни и еще более внезапно развил тему. – Чем больше мы позволяем портить молодежь, тем больше она отдаляется от религии, традиций, обычаев, патриотизма, становится похожей на ровесников из европейских стран, где выходят замуж за собак, кошек, покойников, заключают однополые браки. Они хотят, чтобы также было и у нас в России! Но народ России не позволит этой заразе поразить наше общество!»

От поиска выгоды идеологического противника в «деле Голунова» не удержался и другой твердый государственник – телеведущий Владимир Соловьев.

«Если бы этого дела не было, оппозиции надо было бы его выдумать», – начал он свой пост. Припомнил и репутационные проблемы «Медузы», и широко обсуждаемое интервью Симоньян и даже Ассанжа — в том ключе, что арест основателя Wikileaks не привлек столько внимания. 

Впрочем, внимание к последнему в посте Соловьева как раз объяснимо — бунтарский дух в нем все же есть: ведь не зря тот воспользовался для обнародования своей позиции мессенджером «Телеграм». Причем ровно после того, как глава Роскомнадзора Александр Жаров в очередной раз объявил новую волну борьбы с этой популярной в либеральных кругах площадкой общения.


© Фонтанка.Ру

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