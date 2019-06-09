Происшествия
Миллионная акция протеста в Гонконге завершилась столкновениями с полицией, на улицах — кровь
Рекордная по числу участников акция протеста в Гонконге, проходившая в воскресенье 9 июня, завершилась кровопролитием. Люди, вышедшие на мирную акцию протеста против принятия нового закона, который позволял бы экстрадировать людей в суды Китая, попали под дубинки и перцовый газ. Такими мерами полиция ответила на штурм металлических ограждений и попытки нападений на стражей порядка.
In Pictures: Violent clashes as #HongKong police clear protesters following anti-extradition bill pic.twitter.com/J9H8UnyWtM— Dilsedesh (@Dilsedesh) 9 июня 2019 г.
#Update: Video of more and more protestors being pushed back by police officers in the streets of #HongKong this night at 03:00AM, after 1,3 million of people protested yesterday and tonight against a new extradition law to the mainland of #China. pic.twitter.com/j7bxmxfOUE— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 9 июня 2019 г.
Как сообщает издание South China Morning Post, протест оставался мирным на протяжении 10 часов. Число участников акции, по сообщениям организаторов, превысило миллион человек.
??Hist?rica manifestaci?n en #HongKong contra la propuesta de ley de extradici?n, que permitir?a juzgar en #China a sospechosos de delitos— Noticias CMM (@CMM_noticias) 9 июня 2019 г.
??La manifestaci?n ha sido pac?fica hasta que por la noche varios protestantes han intentado irrumpir en la sede del Parlamento pic.twitter.com/4V2YjsdUOe
Столкновения начались после полуночи, когда время уличной акции окончилось и полиция объявила о скором открытии движения автотранспорта. Активисты начали передвигать металлические ограждения, кидать в полицию различные предметы, а та — отвечать перцовым газом. Затем в ход пошли уже сами ограждения и бутылки, на лицах радикалов появились маски. Полиции был отдан приказ останавливать и изучать всех, кто скрывает свои лица. В 00.23 полиция задержала двоих протестующих, на мостовой появились первые пятна крови. Ранение получил один из офицеров полиции. После этого на место прибыл местный аналог ОМОНа.
#HongKong #police used pepper spray outside Admiralty Centre. Clip courtesy of @demosisto pic.twitter.com/iW5FxN4L9e— Damon Pang (@damon_pang) 9 июня 2019 г.
Толпа не хотела прекращать насильственные действия, пыталась блокировать силовиков, несколько стражей порядка получили серьезные травмы, СМИ описали происходящее как «хаос». Затем вооруженные шлемами и щитами полицейские отбросили протестующих на тротуары. Люди продолжали кричать «Нет экстрадиции в Китай!» и строить баррикады из мусорных урн.
По мнению активистов, новый закон позволит Китаю выхватывать в Гонконге своих политических оппонентов и расправляться с ними на основной территории. В то время как одним из условий возвращения бывшей британской колонии к Поднебесной в 1997 году сохранение ее политической автономии.
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