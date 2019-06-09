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09.06.2019 22:24
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Миллионная акция протеста в Гонконге завершилась столкновениями с полицией, на улицах — кровь

Рекордная по числу участников акция протеста в Гонконге, проходившая в воскресенье 9 июня, завершилась кровопролитием. Люди, вышедшие на мирную акцию протеста против принятия нового закона, который позволял бы экстрадировать людей в суды Китая, попали под дубинки и перцовый газ. Такими мерами полиция ответила на штурм металлических ограждений и попытки нападений на стражей порядка.



Как сообщает издание South China Morning Post,  протест оставался мирным на протяжении 10 часов. Число участников акции, по сообщениям организаторов, превысило миллион человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @lepetersworld

Столкновения начались после полуночи, когда время уличной акции окончилось и полиция объявила о скором открытии движения автотранспорта. Активисты начали передвигать металлические ограждения, кидать в полицию различные предметы, а та — отвечать перцовым газом. Затем в ход пошли уже сами ограждения и бутылки, на лицах радикалов появились маски. Полиции был отдан приказ останавливать и изучать всех, кто скрывает свои лица. В 00.23 полиция задержала двоих протестующих, на мостовой появились первые пятна крови. Ранение получил один из офицеров полиции. После этого на место прибыл местный аналог ОМОНа.

Толпа не хотела прекращать насильственные действия, пыталась блокировать силовиков, несколько стражей порядка получили серьезные травмы, СМИ описали происходящее как «хаос». Затем вооруженные шлемами и щитами полицейские отбросили протестующих на тротуары. Люди продолжали кричать «Нет экстрадиции в Китай!» и строить баррикады из мусорных урн. 

По мнению активистов, новый закон позволит Китаю выхватывать в Гонконге своих политических оппонентов и расправляться с ними на основной территории. В то время как одним из условий возвращения бывшей британской колонии к Поднебесной в 1997 году сохранение ее политической автономии.


© Фонтанка.Ру

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