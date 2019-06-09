Миллионная акция протеста в Гонконге завершилась столкновениями с полицией, на улицах — кровь

Рекордная по числу участников акция протеста в Гонконге, проходившая в воскресенье 9 июня, завершилась кровопролитием. Люди, вышедшие на мирную акцию протеста против принятия нового закона, который позволял бы экстрадировать людей в суды Китая, попали под дубинки и перцовый газ. Такими мерами полиция ответила на штурм металлических ограждений и попытки нападений на стражей порядка.

In Pictures: Violent clashes as #HongKong police clear protesters following anti-extradition bill pic.twitter.com/J9H8UnyWtM — Dilsedesh (@Dilsedesh) 9 июня 2019 г.







#Update: Video of more and more protestors being pushed back by police officers in the streets of #HongKong this night at 03:00AM, after 1,3 million of people protested yesterday and tonight against a new extradition law to the mainland of #China. pic.twitter.com/j7bxmxfOUE — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 9 июня 2019 г.

Как сообщает издание South China Morning Post, протест оставался мирным на протяжении 10 часов. Число участников акции, по сообщениям организаторов, превысило миллион человек.

??Hist?rica manifestaci?n en #HongKong contra la propuesta de ley de extradici?n, que permitir?a juzgar en #China a sospechosos de delitos



??La manifestaci?n ha sido pac?fica hasta que por la noche varios protestantes han intentado irrumpir en la sede del Parlamento pic.twitter.com/4V2YjsdUOe — Noticias CMM (@CMM_noticias) 9 июня 2019 г.

Столкновения начались после полуночи, когда время уличной акции окончилось и полиция объявила о скором открытии движения автотранспорта. Активисты начали передвигать металлические ограждения, кидать в полицию различные предметы, а та — отвечать перцовым газом. Затем в ход пошли уже сами ограждения и бутылки, на лицах радикалов появились маски. Полиции был отдан приказ останавливать и изучать всех, кто скрывает свои лица. В 00.23 полиция задержала двоих протестующих, на мостовой появились первые пятна крови. Ранение получил один из офицеров полиции. После этого на место прибыл местный аналог ОМОНа.

Толпа не хотела прекращать насильственные действия, пыталась блокировать силовиков, несколько стражей порядка получили серьезные травмы, СМИ описали происходящее как «хаос». Затем вооруженные шлемами и щитами полицейские отбросили протестующих на тротуары. Люди продолжали кричать «Нет экстрадиции в Китай!» и строить баррикады из мусорных урн.

По мнению активистов, новый закон позволит Китаю выхватывать в Гонконге своих политических оппонентов и расправляться с ними на основной территории. В то время как одним из условий возвращения бывшей британской колонии к Поднебесной в 1997 году сохранение ее политической автономии.