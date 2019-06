Миллионная акция протеста в Гонконге завершилась столкновениями с полицией, на улицах — кровь

Рекордная по числу участников акция протеста в Гонконге, проходившая в воскресенье 9 июня, завершилась кровопролитием. Люди, вышедшие на мирную акцию протеста против принятия нового закона, который позволял бы экстрадировать людей в суды Китая, попали под дубинки и перцовый газ. Такими мерами полиция ответила на штурм металлических ограждений и попытки нападений на стражей порядка.

#Update: Video of more and more protestors being pushed back by police officers in the streets of #HongKong this night at 03:00AM, after 1,3 million of people protested yesterday and tonight against a new extradition law to the mainland of #China. pic.twitter.com/j7bxmxfOUE