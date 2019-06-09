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Общество
09.06.2019 22:11
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«И не ходят даже поезда». РЖД отменили остановку в Шиесе - активисты готовятся к худшему

Купить билет на поезд до станции Шиес, прославившейся борьбой против мусорного полигона, больше невозможно.

На сайте Российских железных дорог при попытке приобрести билеты от Москвы до Шиеса на любую из предстоящих дат система выдает один и тот же ответ: «В указанную дату поезд не ходит». При этом корреспондент «Фонтанки» несколько дней назад проверял наличие билетов по этому направлению, они продавались.

Чтобы прояснить ситуацию, «Фонтанка» попробовала обратиться за комментарием к РЖД. Однако в выходной день сотрудники, отвечающие за коммуникации и общение с прессой, трубки не брали или оставляли их на автоответчике. По общему номеру пассажирских перевозок сотрудница ответила, что «в этом направлении нет прямого поезда», но после уверений в том, что был, уточнила, что последний ушел 6 июня, и когда будет следующий – у нее информации нет, и нужно уточнять в кассах. Впрочем, когда совместными усилиями выяснилось, что поезд Москва – Воркута никто не отменял, в РЖД признали, что «скорее всего, просто отменена остановка».

На сайте РЖД в разделе «Изменения в расписании» ежедневный поезд Москва – Воркута, ранее делавший остановку в Шиесе, не значится. При этом если смотреть «Базовое расписание» курсирования поездов между станциями Москва и Шиес, можно найти, что до 6 июня поезд ходил ежедневно. Но с 7 июня его больше нет — как нет и расписания на второе полугодие в целом.

В социальных сетях отмена остановки в Шиесе обсуждается в кругах людей неравнодушных за судьбу русского Севера. Этот поезд был единственным, что доставлял людей до станции Шиес.



скриншот с сайта РЖД

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«Покупаете билет до Мадмаса (это следущая станция после Шиеса), а выходите на Шиесе, – рекомендуют друг другу желающие бороться против строительства полигона. – Хоть билеты уже не продают, но поезд останавливается. Если не будет останавливаться — с Мадмаса организуют доставку транспортом, со стороны Коми доехать еще можно». Действительно, билеты до Мадмаса в продаже есть.

скриншот с сайта РЖД

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«Стоп-кран в вагоне есть?» – иронизируют по поводу запасных вариантов желающие приехать в Шиес.

Активисты, основываясь на информации своих источников, высказывают предположения, что приток людей решили остановить из-за того, что 15 июня якобы предполагается «зачистка» палаточного лагеря силами военнослужащих. Ее связывают с предстоящей «Прямой линией» с президентом, которая пройдет, как было объявлено, 20 июня. Источники сообщают, что предполагается включение из Шиеса, во время которого в кадре должны присутствовать и задавать вопросы главе государства только определенные люди. Их, по сведениям активистов, завезут 17 июня.

Есть и еще одна причина, по которой 15 июня можно считать «днем икс». На эту дату было запланировано приостановление работ по строительству полигона – до общественных слушаний. Так, по данным газеты «Ведомости», было решено на совещании в администрации президента. Но в это активисты не верят. К слову, в феврале 2019 года СМИ публиковали итоги опроса, проведенного Центром социальных измерений «ФОКУС» – против экотехнопарка (таково официальное название инвестпроекта в Шиесе) выступают 96,6% процента опрошенных жителей Архангельской области.

Протестуя против мусорного полигона, экозащитники ссылаются на опасность его появления для всего края, насыщенного реками, болотами и грунтовыми водами: в случае их загрязнения в Шиесе, питьевой воды лишится весь регион. 

Посёлок Шиес перестал существовать ещё лет сорок назад, и поезд там и не останавливался. Именно потому, что останавливаться начал, местные жители заметили подозрительное: туда стали приезжать сотрудники некой компании, после чего возле станции стали вырубать лес и строить забор, – активисты и узнали о стройке.

Напомним, «мусорный» конфликт в Шиесе продолжается с прошлого лета. Причина — в решении свозить в леса Архангельской области, на полигон в Шиесе, мусор из Москвы. Местные жители установили дежурство в палатках возле будущего полигона и пытаются препятствовать строительной технике и доставке песка, из-за чего происходят столкновения активистов с силами ЧОП, задержания. Во многих городах Архангельской области и Республики Коми, у границы с которой находится Шиес, проходят митинги и пикеты. Люди выступают за отставку губернатора области Игоря Орлова, назвавшего протестующих «шелупонью». 

1 июня Росприроднадзор нашел на стройплощадке мусорного полигона нарушения. Одним из бенефициаров проекта «ЭкоТехноПарк» в Шиесе» активисты называли Игоря Чайку — однако в комментарии «Фонтанке» сын генпрокурора назвал это «компиляцией лжи».


© Фонтанка.Ру

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