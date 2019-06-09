Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля
Дом в Солсбери, где раньше жил и был отравлен бывший экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, выкупит город. Такое решение было принято Городским советом Солсбери, сообщает The Sun со ссылкой на члена горсовета Алистера Канингема.
Одной из причин стало также желание соседей остаться в тишине – местные жители опасаются, что жилище разведчика могут приобрести частные лица, которые будут использовать его в коммерческих целях – сделают из него музей или гостиницу.
В горсовете заверили, что дом будут использовать только в личных целях.
В марте 2019 года спецслужбы Великобритании доложили о том, что полностью очистили здание и город от следов «Новичка».
Справка:
По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
После попытки отравления в Солсбери Скрипали долгое время не появлялись на публике. Российский МИД настаивает, что беспокойство родственников экс-полковника ГРУ и его дочери за их судьбу может быть обоснованным. Представители британского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, заверили, что Скрипали живы. Российская сторона считает, что «британцам верить нельзя», а также требует продемонстрировать Скрипалей.
Посольство РФ направило в лабораторию Портон-даун письмо с просьбой предоставить связанную с ЧП в Солсбери информацию и допустить туда российские СМИ.