Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля

Дом в Солсбери, где раньше жил и был отравлен бывший экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, выкупит город. Такое решение было принято Городским советом Солсбери, сообщает The Sun со ссылкой на члена горсовета Алистера Канингема.

Одной из причин стало также желание соседей остаться в тишине – местные жители опасаются, что жилище разведчика могут приобрести частные лица, которые будут использовать его в коммерческих целях – сделают из него музей или гостиницу.

В горсовете заверили, что дом будут использовать только в личных целях.

В марте 2019 года спецслужбы Великобритании доложили о том, что полностью очистили здание и город от следов «Новичка».





