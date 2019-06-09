«Нам нужно быть вместе». Хабенский на открытии «Кинотавра» произнёс речь в защиту Голунова. Зал взорвался аплодисментами
Председатель жюри «Кинотавра» Константин Хабенский, открывая фестиваль 9 июня, выступил с речью в поддержку Ивана Голунова. Он ни разу не назвал его по имени, но зал в ответ взорвался аплодисментами.
«Сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. И, если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль [«Кинотавр»] тоже может стать неудобным именно по той же причине. Поэтому я думаю, что нам нужно быть вместе», – подытожил Хабенский.
Тем временем в России третий день проходят пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова. В Петербурге место проведения акции неизменно – это кусок Невского проспекта перед Гостиным двором.
Напомним, вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже свыше 117 тысяч человек.
Справка:
До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С 8 июня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.
Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. Кроме того, изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.