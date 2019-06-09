«Нам нужно быть вместе». Хабенский на открытии «Кинотавра» произнёс речь в защиту Голунова. Зал взорвался аплодисментами

Председатель жюри «Кинотавра» Константин Хабенский, открывая фестиваль 9 июня, выступил с речью в поддержку Ивана Голунова. Он ни разу не назвал его по имени, но зал в ответ взорвался аплодисментами.

«Сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. И, если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль [«Кинотавр»] тоже может стать неудобным именно по той же причине. Поэтому я думаю, что нам нужно быть вместе», – подытожил Хабенский.

Тем временем в России третий день проходят пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова. В Петербурге место проведения акции неизменно – это кусок Невского проспекта перед Гостиным двором.

Напомним, вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже свыше 117 тысяч человек.





