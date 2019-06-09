В Петербурге третий день проходят пикеты в поддержку арестованного журналиста Ивана Голунова
Петербургские журналисты вечером 9 июня вновь вышли в центр города, чтобы поддержать Ивана Голунова.
На третий день акции местоположение представителей профсообщества не изменилось – люди стоят всё там же, на Невском проспекте у Гостиного двора. Корреспонденты и блогеры требуют закрыть дело против Голунова и отпустить его.
В Петербурге третий день подряд проходят пикеты в поддержку Голунова. pic.twitter.com/bZCtvR90jQ— Арсений Веснин (@ars_ves) 9 июня 2019 г.
Тем временем, журналист «Медузы» накануне обогнал по цитируемости в соцмедиа самого Владимира Путина. 8 июня его имя упомянули около 165 тысяч раз.
Напомним, вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Журналистское сообщество и общественность активно поддержали его – в Москве, Петербурге и других городах России 7 и 8 июня состоялись одиночные пикеты. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже свыше 115 тысяч человек.
Справка:
До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С 8 июня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.
Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. Кроме того, изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.