В Петербурге третий день проходят пикеты в поддержку арестованного журналиста Ивана Голунова

Петербургские журналисты вечером 9 июня вновь вышли в центр города, чтобы поддержать Ивана Голунова.

На третий день акции местоположение представителей профсообщества не изменилось – люди стоят всё там же, на Невском проспекте у Гостиного двора. Корреспонденты и блогеры требуют закрыть дело против Голунова и отпустить его.

В Петербурге третий день подряд проходят пикеты в поддержку Голунова. pic.twitter.com/bZCtvR90jQ — Арсений Веснин (@ars_ves) 9 июня 2019 г.







Тем временем, журналист «Медузы» накануне обогнал по цитируемости в соцмедиа самого Владимира Путина. 8 июня его имя упомянули около 165 тысяч раз.

Напомним, вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Журналистское сообщество и общественность активно поддержали его – в Москве, Петербурге и других городах России 7 и 8 июня состоялись одиночные пикеты. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже свыше 115 тысяч человек.