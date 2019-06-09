В Шереметьево потоп. На видео запечатлели пассажиров в лужах

В одном из терминалов аэропорта Шереметьево 9 июня случился потоп. Причиной водного коллапса в крупнейшем авиахабе России стала сработавшая пожарная сигнализация. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу аэропорта.







«Аэропорт работает в штатном режиме. Все последствия от ложного срабатывания противопожарной системы ликвидированы в районе 17:00», — рассказал Генис.

После того, как сработала сигнализация, вода в течение получаса текла с потолка, систему не могли отключить. В некоторых местах вода поднялась по щиколотку. Сотрудники аэропорта боролись с потопом швабрами и клининговой машиной.