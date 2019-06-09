Голунов обогнал Путина по числу упоминаний в соцмедиа
Резонансное дело журналиста-расследователя Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке распространения наркотиков, привлекло заметный интерес пользователей к его персоне – в соцсетях о нём пишут чаще, чем о Владимире Путине.
По данным сервиса Brand Analytics «Медиатренды», в русскоязычных соцмедиа 8 июня Ивана Голунова упомянули около 165 тысяч раз. В день вынесения судом решения о мере пресечения Иван стал самой обсуждаемой персоной. Для сравнения, у Путина 136 тысяч упоминаний.
Напомним, вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Журналистское сообщество и общественность активно поддержали его – в Москве, Петербурге и других городах России 7 и 8 июня состоялись одиночные пикеты. У Гостиного двора люди с плакатами в поддержку журналиста стоят и сегодня, 9 июня. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже почти 115 тысяч человек. Зарубежные СМИ тоже отреагировали на происходящее.
Справка:
До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С 8 июня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.
Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. Кроме того, изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.
8 июня Голунов рассказал, что его били, однако врачи заявили, что не нашли у журналиста серьёзных травм. О том, как профессиональное сообщество отреагировало на задержание коллеги, и почему полиция дала задний ход — читайте в материале «Фонтанки».