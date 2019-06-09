«Ахмат» готов забрать у «Зенита» Набиуллина

Защитник футбольного клуба «Зенит» Эльмир Набиуллин может перейти в грозненский «Ахмат». Как сообщает «Спорт-Экспресс», по окончании сезона истек срок контракта у основного левого защитника грозненцев – Милада Мохаммади (28 матчей, 1 гол в прошлом чемпионате) и клуб хочет закрыть образовавшуюся вакансию. Переход 24-летнего Набиуллина возможен на правах аренды.

Напомним, Набиуллин перешёл в «Зенит» 15 февраля 2018 года, подписав 4,5-летний контракт. Однако твердым игроком основанного состава так и не стал, сыграв во второй половине сезона 2018/19 всего три официальных матча.





