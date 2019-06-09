В Ленобласти нашли ещё двух мёртвых тюленей: одного у Кронштадта, другого - под Всеволожском

Мёртвых тюленей продолжают находить в Петербурге и Ленобласти. На сей раз трупы животных обнаружили в Кронштадте и во Всеволожском районе.

Фото печальных находок опубликованы в соцсетях 9 июня. На чёрного молодого тюленя пользователь по имени Рамиль наткнулся на берегу Невы вблизи Новосаратовки.







Снимок коричневой нерпы опубликовал Фаррух Нарзидинов. Снимок сделан у 1-го северного форта в Кронштадте.

Это далеко не первые трупы тюленей, найденные в Ленинградской области. 1 июня стало известно о мёртвом животном, лежащем на берегу Финского залива недалеко от «Западного Котлина».

Как сообщает 47news со ссылкой на Фонд друзей балтийской нерпы, с конца мая погибли уже 30 ластоногих. Экологи объясняют массовую смерть животных началом промыслового сезона.