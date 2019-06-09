Финские пограничники встретили в Финском заливе трёхголовое морское чудище. Змей Горыныч приплыл из России

К берегам Финляндии 9 июня приблизилось столь необычное судно, что пограничный патруль ещё долго будет вспоминать эту встречу.

Как рассказала бреговая охрана Финляндии, утром она получила сигнал о неопознанном судне к юго-востоку от Хаапасаари в Финском заливе, и патрульный катер в рабочем порядке отправился идентифицировать объект, который находился в непосредственной близости от границы. Каково же было их удивление, когда из тумана сначала показалась одна драконья голова, а потом ещё две.

«Когда патруль рассказал о приближающемся из туманного моря трёхголовом монстре, полевому руководителю потребовались доказательства», – пишет береговая охрана на своей странице в Facebook. В подтверждение своих слов стражи границы сделали фото.







Между тем монстр повернулся спиной к финским пограничникам, показав свой экипаж из семи человек. Под угрожающей оболочкой была 10-12-метровая российская яхта.

«Для нас выезд на опознание приближающегося к границе судна – обычная практика, но на этот раз случай оказался более забавным», – говорит полевой руководитель Береговой охраны Ярмо Хяккинен. В комментарии Ilta-Sanomat он признался, что он встречал, например, и плавучие сауны, но столь необычное судно – первый случай в его практике.

Данных о владельце сказочной яхты финское ведомство не даёт, но уточняет, что судно совершенно новое, оно идёт через Финляндию и Швецию на фестиваль. Экипаж тоже был одет соответствующе – на моряках были традиционные наряды.