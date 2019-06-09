Самолёт «Аэрофлота» 20 минут кружил над Петербургом из-за опасных грозовых туч

Аэробус «Аэрофлота», вылетевший рейсом SU42 из Петербурга в Москву в полдень 9 июня, вынужден был в течение 20 минут нарезать круги над Северной столицей из-за грозовых туч.

Причудливую траекторию полёта зафиксировал вэб-сервис FlightRadar24.

По данным «Фонтанки», Airbus A320-214 вышел на привычный воздушный путь только спустя 20 минут после взлёта. В столице он приземлился с небольшой задержкой. По неофициальным данным, причиной кружения стала гроза над Пулково. Как сообщил «Фонтанке» источник, неудобства ощутили не только пассажиры SU42.

А самолёт казахской авиакомпании Air Astana вынужденно сел в Москве, летя из Петербурга в Алма-Ату. В этом случае, как сообщает «Интерфакс», дело было не в погоде. Борт сел из-за низкого давления масла в одном из двигателей. Неисправности устраняются, пассажиры ждут в терминале.





