Всероссийскую федерацию легкой атлетики не стали восстанавливать в правах после допингового скандала

На заседании Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Монако было принято решение продлить дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом сообщил глава рабочей группы ассоциации Руне Андерсен. Со ссылкой на него РБК сообщает, что вопрос будет заново рассмотрен после завершения проверки данных допинг-проб из московской лаборатории и официальных лиц, работавших со спортсменами.

Сколько продлится проверка — неизвестно. Андерсен предположил, что обсуждение может пройти на сентябрьском заседании совета в Дохе «или раньше». Но добавил, что России для этого предстоит выполнять условия. В частности, по сведениям рабочей группы, отстраненные тренеры и врачи продолжают работать.

Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована в 2015 году после допингового скандала. С тех пор российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом и получая индивидуальный допуск от международной ассоциации.





