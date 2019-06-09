Понедельник принесет петербуржцам долгожданную прохладу

Следующая неделя не будет такой изнурительно жаркой, как текущая.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге в понедельник, 10 июня, температура понизится до плюс 20-22 градусов Цельсия, ночью – не меньше +13. Синоптики обещают небольшую облачность, осадков не ожидается.

Западный, юго-западный ветер 7-12 м/с, местами с порывами до 15 м/с добавит свежести.

Во вторник погода будет примерно такой же, а вот в среду похолодает до +15 градусов.





