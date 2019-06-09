«Вопрос жизни и смерти». Сотни тысяч протестующих выступили против нового закона на улицах Гонконга

Сотни тысяч человек, одетых преимущественно в белое, вышли на улицы Гонконга в воскресенье 9 июня. Они выступают против принятия нового закона об экстрадиции, который позволит Китаю, как опасаются критики, забирать на свою территорию политических оппонентов.

Протесты проходят при жаре в 32 градуса — поэтому практически все люди одеты в белое. Как сообщает агентство Reuters, протестующие относятся к самым разным слоям общества и профессиям — это и бизнесмены с юристами, и студенты, и отдельные борцы за демократию и целые религиозные формирования. Многие заявили журналистам, что это их первая акция протеста.







Протестовать выходят семьями. Так, школьный учитель Гарри Чиу вышел с женой и годовалой дочерью.

«Я должен спасти свою дочь: если закон примут, из Гонконга может пропасть любой, никто не добьется справедливости в Китае, мы знаем, что там нет прав человека», – сказал он.

«Это конец игры для Гонконга, вопрос жизни и смерти, – заявил другой участник протестов, 59-летний профессор Роки Чанг. – Поэтому я пришел. Этот закон — зло».

Протестующих поддержали за границей: порядка тысячи человек выступили против нового закона, находясь в австралийском Сиднее.

Нынешняя акция – крупнейшая для Гонконга со времен «Революции зонтиков», прошедшей в 2014 году. Тогда многотысячные демонстрации против намерений Пекина контролировать выборы в местные органы власти продолжались 79 дней.

Бывшая британская колония была возвращена Китаю в 1997 году при гарантии автономии и свобод, включавших отдельную правовую систему. Население Гонконга — порядка 7,5 миллиона человек.