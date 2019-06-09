Голкипер Сан-Марино, пропустивший 9 голов от сборной РФ, поблагодарил российских фанатов

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини выразил признательность российским болельщикам, которые поддержали его после серьёзного поражения в матче с Россией.

Болельщики РФ прислали 23-летнему голкиперу, пропустившему 9 голов, множество сообщений со словами поддержки.

«Спасибо всем российским болельщикам. Благодаря вашим сообщениям (их было слишком много), этот плохой вечер стал немного приятнее. Я хотел бы ответить каждому, но это невозможно. Обнимаю всех вас», — написал Бенедеттини сторис в Instagram.

Напомним, матч состоялся 8 июня в Саранске. Из 9 годов 4 забил Артём Дзюба. Это был самый результативный матч в истории российской сборной.





