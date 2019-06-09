Мощная молния напугала автомобилистов в Пушкине. Ужас запечатлел видеорегистратор

Молния во время грозы 9 июня едва не попала в движущийся автомобиль. Яркая вспышка в сопровождении грома прямо перед машиной попала на видеорегистратор. Видео происшествия в Пушкине выложено в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное".

Видитель и пассажир были так шокированы увиденным, что не смогли изъясняться иначе, чем нецензурной бранью. Из потока эмоций можно уловить удивление и осознание того, что всё могло закончиться гораздо хуже. "Что это было?", "Ты живой?" – спрашивают друг друга люди в машине.

Напомним, что МЧС предупреждало петербуржцев о грозе и даже давало рекомендации, как себя вести во время непогоды.





