Более 500 человек будут пересдавать ЕГЭ в следующем году. Их застукали с подсказками

С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — большинство из них использовали шпаргалки и смартфоны. Об этом 9 июня сообщает РБК со ссылкой на данные Рособрнадзора.

По средствам для подсказок соотношение нарушителей – почти 50 на 50. По информации ведомства, 223 школьника были застуканы с телефоном, 219 – со шпаргалками. Кроме того, установлены те, кто «слил» после экзамена в Сеть 14 заданий ЕГЭ.

«Результаты всех, нарушивших правила проведения госэкзамена, аннулированы, пересдать эти предметы они смогут только на следующий год», — проинформировал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Основной период сдачи госэкзаменов у школьников проходит с 27 мая по 1 июля. Уже завершились испытания по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории, химии, русскому языку, физике и иностранным языкам. В понедельник, 10 июня, школьники будут сдавать обществознание.





