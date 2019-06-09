Пользователи затравили главврача больницы, где обследовали Голунова. Он признался, что не любит либералов, уважает Путина и Соловьёва
Главный врач московской горбольницы №71 Александр Мясников, где вчера осматривали журналиста Ивана Голунова, подвергся настоящей травле со стороны пользователей. Под его постами в Instagram тысячи комментариев нелицеприятного содержания. 9 июня он ответил на все претензии и признался, что является «доверенным лицом Путина и Собянина не по обязанности, а по убеждению».
Мясников опубликовал свой «портрет», в котором помимо вышеупомянутого написал, что не является ни либералом, ни демократом, дружит с Владимиром Соловьёвым и разделяет большинство его взглядов. Также главврач рассказал, что его сын родился во Франции, учится в Сорбонне на фармацевта и получил французское гражданство.
Мне многие завидовали, говорили: какие у тебя на страничке адекватные подписчики! А вот вчера меня активно пытались в этом разубедить. Давно я не видел такого неприятия и откровенной злобы в комментариях. Сначала откровенно развлекался, отвечая тем, кому отвечать не надо в принципе, потом пошёл и принял душ. Всвязи с этим вопрос: если такой уровень неприятия, то может недовольные просто отпишутся? Я ведь не добрый и пушистый, я- сложивш личность. Наверно вы просто меня не знаете? Как-то я публиковал уже свой портрет, повторю сейчас: 1. Я доверенное лицо ВВ Путина. Не по обязанности, а по убеждению. Мне нравиться этот человек, я считаю правильным то, что он делает («а вы знаете другой способ управлять страной, населяемой героями Достоевского?!»). Я- за сильную сплоченную страну. 2. Я доверенное лицо Собянина. Не по обязанности, а по убеждению. Мне нравится этот человек, его упорство и характер. И мне очень нравиться сегодн Москва. 3. Я не демократ и не либерал! Для меня история СССР- не цепь несчастий, а предмет гордости за предков. 90-е считаю позором и предательством, Горбачёва и Ельцина-преступниками! 4. Дружу с В. Соловьевым и разделяю большинство его взглядов. 5. Регулярно принимаю малые (как правила) дозы алкоголя, люблю пиво. 6. Люблю спорт и регулярно им занимаюсь. Штанга, бокс, борьба. Адреналинозависимый- пилотирую вертолёт, хожу в походы, горы... 7. Получаю много денег, но все трачу. Накоплений нет. Все уходит на путешествия, вертолёт и тому подобное. Квартира старая, 67 метров в доме 1946 года постройки. Дача в 100 км от Москвы, участок большой, но дом многие расценили бы как убогий. 8. Сын родился во Франции в бытность моей работы там в Российском Посольстве. Студент Сорбонны, учится на фармацевта. Получил гражданство.Вернётся ли в Россию? Надеюсь. 9. Люблю кошек, собак и вообще животных. Очень! 10. Могу быть злым, циничным, неуравновешенным. Но очень быстро отхожу! Не приемлю предательства. Есть «понятия», они для меня часто важнее «писанных» правил. Если «портрет» получился не очень, то может не стоит оставаться на меня подписанными? Оставьте меня с моими, всем будет лучше.
8 июня перед избранием меры пресечения в Никулинском районном суде журналисту «Медузы» Ивану Голунову стало плохо. Врачи «скорой» диагностировали у него подозрение на перелом рёбер, сотрясение головного мозга и гематому. Они добавили, что журналиста нужно госпитализировать. После этого Голунова под конвоем повезли в 71 больницу. Близкие Ивана подозревают, что выбор медучреждения не был случайным. От отдела полиции, где он находился, до клинической больницы №71 – 7 минут на машине. До больницы №31 – столько же.
По словам журналистов и правозащитников, в больнице к Ивану не подпускали адвоката, а правоохранители разговаривали с администрацией учреждения несколько часов за закрытыми дверями. В конце концов, после обследования у нескольких специалистов, медики заключили, что у Голунова нет серьёзных травм.
Напомним, Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня суд в качестве меры пресечения назначил двухмесячный домашний арест. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе.
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Справка:
До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С сегодняшнего дня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.
Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. Кроме того, изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.