Пользователи затравили главврача больницы, где обследовали Голунова. Он признался, что не любит либералов, уважает Путина и Соловьёва

Главный врач московской горбольницы №71 Александр Мясников, где вчера осматривали журналиста Ивана Голунова, подвергся настоящей травле со стороны пользователей. Под его постами в Instagram тысячи комментариев нелицеприятного содержания. 9 июня он ответил на все претензии и признался, что является «доверенным лицом Путина и Собянина не по обязанности, а по убеждению».

Мясников опубликовал свой «портрет», в котором помимо вышеупомянутого написал, что не является ни либералом, ни демократом, дружит с Владимиром Соловьёвым и разделяет большинство его взглядов. Также главврач рассказал, что его сын родился во Франции, учится в Сорбонне на фармацевта и получил французское гражданство.







8 июня перед избранием меры пресечения в Никулинском районном суде журналисту «Медузы» Ивану Голунову стало плохо. Врачи «скорой» диагностировали у него подозрение на перелом рёбер, сотрясение головного мозга и гематому. Они добавили, что журналиста нужно госпитализировать. После этого Голунова под конвоем повезли в 71 больницу. Близкие Ивана подозревают, что выбор медучреждения не был случайным. От отдела полиции, где он находился, до клинической больницы №71 – 7 минут на машине. До больницы №31 – столько же.

По словам журналистов и правозащитников, в больнице к Ивану не подпускали адвоката, а правоохранители разговаривали с администрацией учреждения несколько часов за закрытыми дверями. В конце концов, после обследования у нескольких специалистов, медики заключили, что у Голунова нет серьёзных травм.

Напомним, Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня суд в качестве меры пресечения назначил двухмесячный домашний арест. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе.