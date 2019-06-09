Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах. Приток финансов главы Чечни вырос

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскрыл данные о своих доходах, расходах, об имуществе и связанных с ним обязательствах за 2018 год. Из них следует, что он заработал 7,58 миллиона рублей — что больше на 700 тысяч по сравнению с предыдущим годом.

Декларация Кадырова находится в открытом доступе на сайте главы и правительства Чеченской республики. В ней указаны находящийся в его собственности земельный участок площадью 3668 квадратных метров и жилой дом площадью 2344 квадратных метра, а также жилой дом площадью в 300 квадратов, находящийся в пользовании семьи, которую составляет супруга Кадырова и 13 несовершеннолетних детей.

При этом у супруги Кадырова есть своя квартира площадью 209,8 метра. А вот ее доход — чисто символический, 60 тысяч рублей за год. Больше заработал один из несовершеннолетних детей пары — 210 тысяч рублей.

Напомним, в конце ноября 2018 года международная организация по борьбе с коррупцией "Трансперенси Интернешнл" нашла у Кадырова заработок, который не вошел в декларацию. Речь идет о выигрыше на скачках в ОАЭ, где принадлежащие главе Чечни лошади за четыре года выиграли около 100 миллионов рублей. Правда, и содержание животных, которых антикоррупционеры насчитали у Кадырова 128 голов, обходится примерно в 46 миллионов в год. Декларировать лошадей, согласно законодательству, не требуется, однако доход с их выигрышей налогом облагается.





