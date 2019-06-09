Пост Дурова. Как повысить свою продуктивность и не умереть

Создатель Telegram Павел Дуров на месяц отказался от пищи во имя продуктивности. Врач-диетолог присмотрелась к его посту, чтобы понять, как это возможно.

скриншот с сайта instagram.com

.Тридцатичетырёхлетний Павел Дуров утверждает, что 15 лет назад отказался от алкоголя, кофеина, мяса, таблеток и фаст-фуда. В прошлом году пошел еще дальше и исключил из рациона глютен, молочные продукты, яйца и фруктозу. «Я делал это для того, чтобы достичь большей продуктивности и ясности мысли, а также для тренировки силы воли и самодисциплины», – сообщил своим подписчикам покинувший Россию бизнесмен. И поделился другими способами закалять силу воли: плавание в покрытой тонким слоем льда воде швейцарских или финских озер. Разбираемся, как повысить продуктивность, если ты не молодой мультимиллиардер и у тебя нет доступа к свежевыловленной рыбе и ледяным озерам Швейцарии.

В мае этого года Дуров питался только рыбой и морепродуктами, но уточнил, что рекомендует эту диету лишь тем, у кого есть доступ к свежевыловленной дикой рыбе, приготовленной на огне. И объясняет преимущество морской диеты перед веганством и сыроедением эволюцией человека: рыбу наши предки, жившие у рек и озер, ели миллионы лет, а мясо и злаки — не больше 15 тысяч лет. Наступление лета создатель Telegram решил отметить полным отказом от пищи. На протяжении шести дней он употреблял только воду и сообщил, что отлично себя чувствует и эффективно работает, поскольку «нулевое потребление пищи улучшает ясность мысли».

Шестидневный пост и монопродуктовую «морскую» диету Павла Дурова прокомментировала для «Фонтанки» врач персонифицированной медицины, профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. По мнению эксперта, Дуров ставит на себе смелые эксперименты и брать с него пример не стоит. А прежде чем исключать какой-либо продукт из рациона, надо сделать анализ крови.

«Чтобы быть продуктивным во всех смыслах, надо прежде всего питаться, – говорит Маргарита Королева. – И иметь в питании разнообразные продукты, чтобы получать белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Целесообразно использовать в питании продукты сезонные и региональные, те, которыми питались ваши предки, и не миллион лет назад, достаточно и тысячи. Если предки Павла Дурова жили у воды и питались рыбой, она будет усваиваться хорошо. Но надо учитывать, что мир изменился, и морепродукты будут приносить в организм много солей тяжелых металлов. К тому же они – особенно панцирные – аккумулируют в себе бактериальную флору. Это данные исследований».







То есть, если две тысячи лет назад ваши предки ели рыбу, а более близкие предки жили в средней полосе и пахали землю (и вы знаете наверняка), переходить на рыбу нецелесообразно.

Маргарита Королева отмечает, что современный человек питается очень эклектично – продукты поступают на наш стол из разных регионов мира. И не все продукты «наши», может оказаться, что часть из них не переносится организмом. Это не значит, что вас будет тошнить, просто львиная доля съеденного будет идти транзитом, не принося никакой пользы, а часть будет разрушаться ферментативной системой не до конца. «Фрагменты непереработанных продуктов могут даже попасть в кровоток, организм будет понимать, что это чужеродное вещество и сформирует защитную реакцию, – говорит Маргарита Королева. – Так образуются вязкие иммунные комплексы, которые циркулируют в организме. Какие-то из них попадут в головной мозг, меняя настроения человека, какие-то иммунокомплексы могут попасть в суставы и вызывать артриты. А какие-то – в кожу, формируя дерматозы в виде псориаза, экземы. Дерматолог будет лечить кожу, а проблема будет в кишечнике».

Впрочем, врач-диетолог нашла и за что Дурова похвалить: человек регулярно занимается спортом, поддерживает тело и скорость метаболических процессов за счет мышечной массы, исключил из употребления продукты, пресыщенные рафинированными компонентами, сахаром в сочетании с жиром.

«Молодость — это время экспериментов, – говорит Маргарита Королева. – И человек может испытывать свой организм на прочность. Но порой такие эксперименты приводят и к проблемам со здоровьем, особенно если к этим проблемам есть генетическая предрасположенность. Рацион питания без продуктового мусора помогает сделать ум более острым. Но полный отказ от питания на длительный срок — то, чем занялся сейчас Павел Дуров — может обернуться не очень хорошими последствиями. Проблема может поджидать со стороны желудочно-кишечного тракта. Это может привести к появлению камней в желчном пузыре. Тонкий и толстый кишечник могут прийти в состояние атонии, что может привести к синдрому дырявого кишечника. И шлаки и токсины даже не из пищи, а из воды и воздуха будут поступать и накапливаться в организме».

Но отказ от таблеток, по мнению диетолога, не оправдан, если речь идет о витаминах. «В условиях стресса и недосыпа человек обязательно должен принимать витамины и минералы, – говорит Маргарита Королева. – В жару, например, мы теряем витамины группы В и С, теряется магний, который даже более важен, чем кальций. Если во время длительного голодания самочувствие не ухудшается, то это значит, что организм держится на запасах. Не стоит впадать в крайности».

Эксперт подчеркивает, что, прежде чем полностью отказываться от какой-либо пищи, нужно сделать анализ крови на скрытую непереносимость продуктов питания и желательно регулярно проходить диагностику дефицита витаминов и минералов, а также наличия в организме солей тяжелых металлов. Исключение — рафинированный сахар. Без него, при условии, что питание сбалансированное, в нем достаточно овощей и фруктов, вполне можно обойтись.

Вообще, голодание как способ улучшить самочувствие — не новость. Фастинг — или интервальное голодание — модное увлечение миллениалов, борющихся с висцеральным (то есть, нутряным) жиром. Правда, голодать по шесть суток никто не заставляет — достаточно не принимать пищи шестнадцать часов в день. В оставшиеся восемь часов надо успеть позавтракать, пообедать и поужинать, не выходя за рамки суточной нормы по калориям.

Популяризатор фастинга, диетолог Майкл Мосли утверждает, что такая система питания помогла ему не только похудеть на десять килограммов, но и остановить развитие диабета второго типа. В 2016-м молекулярный биолог Ёсинори Осуми получил Нобелевскую премию в категории «Физиология и медицина» «за открытие механизмов аутофагии». Открытие ученого состояло в том, что клетки организма способны «поедать» скопившиеся в них лишние и вредные вещества, если дать им такую возможность. Для это достаточно не есть дольше 2 часов подряд. Впрочем, про лечебное голодание знали еще в Советском Союзе — лет сорок назад был период, когда все голодали «по Брэггу». Книжку американского натуропата Поля Брэгга «Чудо голодания» перепечатывали на машинке под копирку.

Затем это тайное знание было забыто, а в нулевые годы двадцать первого века и вовсе началось повальное увлечение «дробным питанием», чтобы «разогнать метаболизм». Считалось, что есть надо часто и понемногу, чтобы «не растягивать желудок». Голод провоцирует стресс для организма, а в ответ на стресс тот начинает бешено вырабатывать гормон кортизол, который, кроме прочего, вызывает ожирение.

Теперь разгонять метаболизм советуют ограничением гойтрогенов — продуктов, которые блокируют усвоение организмом йода. Среди них есть и те, что обычно считаются очень полезными: брокколи, брюссельская капуста, клубника, семена льна и арахис. В остальном диетологи не советуют ничего нового: больше богатых волокнами овощей, рыба как источник омега-3 и омега-6, мононенасыщенные жиры — в числе которых и кокосовое масло, которое еще называют пальмовым. Но, если это масло первого отжима, а не добытое с помощью химических катализаторов, это уже не суррогат для производства сыра, а полезный продукт.

Фитнес-тренеры и диетологи часто советуют своим клиентам хотя бы на время исключить из рациона молочные продукты, яйца, арахис, красное мясо, растительные масла, кофе и черный чай, спиртное, сахар и глютен, который содержится во всех мучных изделиях. Кто-то, наоборот, считает, что надо налегать на белок, и без творога и яиц не обойтись. Но в одном все специалисты сходятся: рафинированный сахар — зло. В 2014 году вышел документальный фильм австралийского режиссера Дэймона Гамо «Сахар». Помимо прочего, там наглядно демонстрируется, сколько сахара скрывается в продуктах, которые мы считает полезными, например, в покупных фруктовых соках, продуктах с низким содержанием жира и фруктовых йогуртах. И дело даже не в том, что сахар портит зубы и талию. Он влияет на работу мозга, как искусственный стимулятор. Фактически, все, кто употребляет сахар, находится в химической зависимости от него.

Писатель, сценарист и колумнист Fast Company Майкл Гротхаус после выхода фильма Гамо полностью отказался от сахара и описал, через что ему пришлось пройти. Чтобы полностью избежать сахара, Гротхаус исключил из рациона все напитки в банках, макароны, белый хлеб и йогурты — перекусов не стало и пришлось чаще готовить дома из «чистых» от сахара продуктов. В качестве источника глюкозы остались фрукты. Уже на второй день у него было ощущение, что его «переехал грузовик», кружилась и болела голова, а чувство подавленности и раздражительность едва не поставили под угрозу выполнение профессиональных обязанностей. Облегчение наступило только на шестой день. В награду колумнист получил то самое повышение продуктивности — он стал быстрее формулировать мысли, внимательнее слушать людей во время интервью и в целом «почувствовал себя умнее».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»