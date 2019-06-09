«Надеемся скоро узнать всю правду». Что о Голунове рассказывают иностранные СМИ, российские госканалы тоже не молчат

Петербургский экономический форум у зарубежной прессы прошел лишь фоном для заметок о крепнущей дружбе России и Китая, а вот дело Ивана Голунова стало доказательством системных репрессий.

скриншот с сайта theguardian.com

Историю корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, который занимался антикоррупционными расследованиями и был задержан по подозрению в сбыте наркотиков, все зарубежные газеты и телеканалы пересказывают со ссылкой на руководство «Медузы», друзей и адвоката. Ни в одной публикации «Фонтанка» не обнаружила упоминания лаборатории, которую полиция пыталась выдать за квартиру журналиста. Внимание этой детали уделили только российские госканалы, которые несколько неожиданно для цеха тоже сделали репортажи об Иване Голунове.

Британская The Guardian опубликовала два материала о российском расследователе. История журналиста потеснила в информационной повестке опасное сближение военных кораблей России и США, годовщину высадки в Нормандии и анонс российского сериала о катастрофе в Чернобыле. В заголовке – акцент на том, что выдвинутые полицией обвинения – ложные. The Guardian также отмечает, что полиция пыталась ограничить распространение информации о деле, требуя от адвокатов Голунова подписать документ о неразглашении.

Еще одно британское издание Independent за сутки также выпустило две заметки о Голунове. В центре внимания — обвинение в сбыте наркотиков, травмы, предположительно, полученные Голуновым в результате общения с полицией, и сотни людей, вставших в одиночные пикеты в поддержку журналиста. «Его единственный наркотик – любопытство, – цитирует издание коллегу Голунова Леонида Бершидского. – Но в России это противозаконно».

Немецкие журналисты из Deutsche Welle описывают ситуацию как вероятную провокацию в отношении неугодного властям расследователя.







Французское информагентство Agence France-Presse в своей публикации отмечает, что Голунову угрожали, а обвинения в его адрес могут быть попыткой заставить замолчать. Упоминаются «Репортеры без границ», которые считают, что арест Голунова может ознаменовать собой «значительную эскалацию преследования» независимых журналистов в России.

Катарская Aljazeera сообщает, что Голунов известен своими расследованиями коррупционной деятельности «влиятельных московских олигархов» – и ни слова не говорит о чиновниках. Такой перекос объясняется тем, что в 2014 году Голунов фигурировал в качестве спикера в документальном фильме «Аль-Джазиры» «Олигархи» и рассказывал о том, как брал интервью у украинского олигарха Сергея Курченко, который сейчас живет в России под усиленной охраной. В публикации об аресте Голунова телеканал отмечает, что на протяжении последних двух месяцев журналисту поступали угрозы — его обещали «похоронить».

Для финской Yle арест Голунова стал темой дня. Издание отмечает, что все независимые СМИ в России непрерывно находятся под давлением со стороны властей. Ilta-sanomathttps также разместила публикацию о журналисте на главном месте и рассказала, как задерживали участников одиночных пикетов в Москве.

Американский телеканал CNN, в отличие от коллег, сделал две публикации о ПМЭФ, и обе — о крепнущей дружбе между Путиным и Си Цзиньпином. Журналисты подчеркивают, что поля петербургского форума нужны были только для демонстрации теплых отношений между Россией и Китаем, которые сдружились на почве конфронтации с США. Дело Голунова, хотя и располагается на главной странице портала ниже рассказа о ПМЭФ, описано довольно подробно, с упоминанием главреда «финансируемой Кремлем сети RT» Маргариты Симоньян и ее цитатой: «Правительство должно ответить на все вопросы общества об этом аресте. По той простой причине, что в обществе их очень, очень, очень много».

Ничего не сообщил о Голунове The Wall Street Journal, зато рассказал о том, как Путин на ПМЭФ обвинил США в попытке доминирования в мировой экономике за счет санкций и подчеркнул свою дружбу с Китаем.

Промолчал и американский кабельный CNBC, обычно внимательно следящий за событиями в России. Зато о ПМЭФ CNBC отозвался язвительно: Россия начала свой ежегодный Санкт-Петербургский международный экономический форум, пытаясь повысить свою привлекательность для международного бизнеса и инвесторов — но благополучие страны зиждется на шаткой почве.

На второй день после того, как журналистская солидарность сделала Голунова новостью дня, «Первый канал» выпустил пятиминутный репортаж: как Никулинский суд Москвы избирает меру пресечения Ивану Голунову.

Высказаться дали и сторонникам Голунова, и полиции. Один из центральных спикеров – начальник управления информации ГУ МВД по Москве Юрий Титов докладывает, как в квартире журналиста нашли наркотики и электронные весы. История с фотографиями нарколаборатории тоже присутствует. Автор репортажа признает, что «позже выяснилось» – они не имеют отношения к квартире Голунова. Юрий Титов объясняет казус «следствием допущенной сотрудником Главка ошибки». Дальше идет краткий экскурс в основные принципы работы наркокурьеров: закладки, связь через мессенджеры, никто никого не знает в лицо. «Ловят мало» и «этим» уже занимаются «чуть ли не учителя и инженеры», а львиная доля потребителей — десятилетние дети.

«Россия-24» подробно освещала ситуацию вокруг Ивана Голунова, начиная с полудня 7 июня.

НТВ «поженило» историю Голунова с самочувствием Маргариты Симоньян, на том простом основании, что оба — журналисты. «Обычно о журналистах рассказывать не принято, потому что большинству это неинтересно», – говорится в информационно-аналитической передаче «Хотим узнать правду: Такменёв о ситуации с Голуновым». Две трети видеоролика посвящены инциденту между главредом RT Маргаритой Симоньян и юристом ФБК Любовью Соболь. В конце ведущий задает сакраментальный вопрос: «Почему нельзя было спокойно разбираться, отпустив журналиста, например, под домашний арест или подписку о невыезде? Надеемся скоро узнать всю правду».

Никулинский районный суд Москвы 8 июня отказал полицейскому следствию в ходатайстве о заключении Голунова под стражу. Корреспондент отправлен под домашний арест, а расследование передано в столичный главк и взято на личный контроль начальником ГУ МВД Олегом Барановым. С утра 9 июня защита Голунова подала несколько жалоб на действия правоохранительных органов, сам факт задержания и возбуждения уголовного дела пока не оспорен. Иван Голунов был остановлен сотрудниками полиции 6 июня на Цветном бульваре. Как утверждает ГУ МВД, при личном досмотре и в ходе обследования съемной квартиры были обнаружены наркотики общим весом почти 9 граммов. Голунов настаивает, что дело было сфабриковано и связывает заказ со своим последним расследованием о похоронном бизнесе. В поддержку журналиста выступили сотни коллег, соответствующую петицию в сети подписали больше 50 тысяч человек.

О том, что не так с документами из уголовного дела Ивана Голунова, читайте в материале «Я бы такое не подписал». Почему судья не стал арестовывать журналиста Голунова».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»