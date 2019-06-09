Водитель «Лифана» сбил девушку на Асафьева. От удара она отлетела на обочину

Мужчина на «Лифане» сбил девушку в Выборгском районе Петербурга днём 9 июня. Пострадавшая в тяжёлом состоянии.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 35-летний водитель «китайца» наехал на 23-летнюю девушку вне зоны пешеходного перехода в районе дома 12 по улице Асафьева. Жертва ДТП получила серьёзные травмы.

Очевидцы пишут в соцсетях, что девушка пыталась перейти дорогу, но не заметила несущуюся на неё справа машину. В итоге от мощного удара пострадавшая отлетела к обочине.





