В Хельсинки появится ночная жизнь. Её будет развивать «ночной лоцман»

Финны планируют оживить ночную жизнь столицы, передает 9 июня Yle.

Заместитель мэра Хельсинки по вопросам культуры и свободного времени Насима Размияр предлагает утвердить для этого должность «ночного лоцмана». В некоторых городах других стран тоже есть человек, который отвечает за развитие в этом направлении, но их называют «ночными мэрами». Они есть, например, в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Амстердаме.

Финны часто предпочитают выпивать дома, а не ходить в рестораны и ночные клубы, популярностью пользуется еда на вынос. Большинство баров и клубов работают до 3-4 часов. Однако речь не только о таком вредном для здоровья способе времяпрепровождения.

В Хельсинки было проведено исследование, в котором приняли участие представители торговли, кинотеатров, фестивалей, ресторанного бизнеса, искусства, музеи и галереи. Стало понятно, что у людей существует запрос на некоторые услуги по ночам, люди готовы покупать впечатления. Организаторы мероприятий, например, считают, что ночные события можно было бы организовывать в бассейнах, музеях, библиотеках. Однако сейчас это делать мешают бюрократические ограничения.







Исследователи не исключают создание специального «ночного квартала».

По словам Размияр, «ночной лоцман» будет работать до конца 2021 года.