В Казахстане во время первых президентских выборов после ухода Назарбаева задержаны десятки протестующих

Десятки человек были задержаны и принудительно отправлены в автобусы в городе Нур-Султане (бывшая Астана, Казахстан). Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на ТАСС, люди скандировали «Свобода!» и говорили, что не признают легитимность выборов президента.

Хотя выборы, как отмечают местные СМИ, проходят без заметных нарушений, горожане вынуждены терпеть неудобства из-за пробок: как прокомментировали в МВД, группа людей, якобы, управляемых из-за рубежа, попыталась устроить коллапс и перегородила одну из центральных улиц. Также пропала мобильная связь — причем не только интернет, но и возможность звонков. Но в отношении последнего власти с комментарием не помогли.

«У меня, к сожалению, нет телефона, который принимает интернет – я вам не скажу, у нас в здании МВД мы не ощущаем блокирование – здесь (в здании ЦИК) у вас не знаю», – приводит цитату замглавы МВД Марата Кожаева казахстанский портал Nur.

В Казахстане 9 июня проходят досрочные президентские выборы — первые после ухода с этого поста Нурсултана Назарбаева, правившего страной три десятилетия. Они были назначены после того, как 20 марта 2019 года президент сложил полномочия, а столица получила его имя.

На самый высокий пост претендуют семь кандидатов, среди которых действующий глава государства – Касым-Жомарт Токаев, преемник Назарбаева.





