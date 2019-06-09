Над Петербургом пронеслась первая летняя гроза. Горожане вычислили приметы

Раскатистый гром сотряс районы Петербурга, отразившись в стенах дворов-колодцев центра и затерявшись в парках среди новостроек. После долгой тяжелой жары с установлением температурного рекорда город обрадовался грозе.

Горожане принялись выкладывать в социальные сети снимки и видеокадры детей, выбегающих под первые тяжелые капли, целых водопадов, несущихся с крыш и водосточных труб. А также вычислили новые приметы.

«Чтобы вызвать в Петербурге дождик, надо вымыть автомобиль. Чтобы вызвать грозу, надо вымыть окно. Проверила только что», – определила жительница города Татьяна.







Накануне вечером МЧС предупредило петербуржцев о надвигающемся шторме — с грозой и даже градом. Ожидается, что температура должна снизиться до 20-22 градусов, и на следующей неделе будет прохладнее.