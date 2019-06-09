Число пострадавших в ДТП с двумя туристическими автобусами в Сочи достигло 26. В Сети появилось видео с места аварии

В результате столкновения экскурсионных автобуса и микроавтобуса в Сочи 9 июня пострадали 26 человек, сообщает Минздрав по Краснодарскому краю.

"По состоянию на 12.00 за медпомощью обратилось 26 человек", – заявили в ведомстве. Госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей. По данным ТАСС, четверо – в тяжёлом состоянии. На месте аварии работали 19 бригад "скорой помощи".

В Сочи из Краснодара направлен вертолёт санавиации. "При необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы краевой столицы", – добавили в Минздраве. К работе с пострадавшими также привлечены психологи.







ДТП произошло утром на углу улиц Старообрядческой и Таврической. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.